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Ekonomi Gübre desteği yattı mı? Mazot desteği ne zaman yatar?
Ekonomi

Gübre desteği yattı mı? Mazot desteği ne zaman yatar?

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği sağlanıyor. Destekten faydalananlar ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Gübre mazot desteği ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:17:00 -
Gübre desteği yattı mı? Mazot desteği ne zaman yatar?

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere gübre ve mazot desteği sağlıyor. Ödeme alacak olanlar desteklerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Peki, gübre desteği ne zaman ödenir?

Gübre desteği yattı mı? Mazot desteği ne zaman yatar?

Mazot ve gübre desteği vatandaşların TC kimlik numarasının son rakamına göre yapıldı. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 8,6,4 ve Vergi Kimlik Numarası son hanesi 1,3,4,5,6,7,8,9 olanların ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırıldı. TC kimlik numarası 0,2 ve Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,2 olanların ödemeleri 12 Mart saat 18.00'den sonra ödenmeye başladı. Ödemeleriniz durumunu öğrenmek için hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. 

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