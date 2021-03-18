Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere gübre ve mazot desteği sağlıyor. Ödeme alacak olanlar desteklerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Peki, gübre desteği ne zaman ödenir?

Gübre desteği yattı mı? Mazot desteği ne zaman yatar?

Mazot ve gübre desteği vatandaşların TC kimlik numarasının son rakamına göre yapıldı. Buna göre TC kimlik numarasının son hanesi 8,6,4 ve Vergi Kimlik Numarası son hanesi 1,3,4,5,6,7,8,9 olanların ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırıldı. TC kimlik numarası 0,2 ve Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0,2 olanların ödemeleri 12 Mart saat 18.00'den sonra ödenmeye başladı. Ödemeleriniz durumunu öğrenmek için hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.