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Aktüel Guatemala'da şiddetli yağış ve toprak kaymalarında en az 50 kişi öldü
Aktüel

Guatemala'da şiddetli yağış ve toprak kaymalarında en az 50 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:13:24 -
Guatemala'da şiddetli yağış ve toprak kaymalarında en az 50 kişi öldü

SAN PEDRO SULA (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkili olan Eta Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, yaptığı açıklamada, San Cristobal Verapaz kasabasında 20 kadar evin toprak altında kaldığını ve yaklaşık 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kasırganın etkili olduğu bölgelerde de 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Giammattei, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Eta Kasırgası'nın Orta Amerika'ya şiddetli yağış getirmeye devam edeceğini, kasırganın Küba ve Florida'ya ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Orta Amerika ülkeleri Nikaragua ve Honduras'ta salı günü etkili olan Eta Kasırgası'nda en az 3 kişi yaşamını yitirmişti.


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