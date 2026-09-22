Guardiola’dan sonra şimdi de Hallgrimsson! İrlanda’nın hocasından Siyonistlere tokat
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail Milli Takımı ile yapacakları maçın kendilerini rahatsız ettiğini belirterek Gazze'deki Yahudi terörüne tepki gösterdi. Hallgrimsson “İsrail'le oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz" sözleriyle dünyada gündem oldu.
Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.
İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.