Guardiola'dan Avrupa ve NATO’ya şok sözler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş spora da yansımış durumda.

Birçok futbolcu ve takım Ukrayna'nın yanında desteğini gösterirken, "savaşa hayır" pankartlarıyla müsabakaya çıkıyorlar.

Pazar günü oynanacak Manchester derbisi öncesi ise Katalan teknik direktör Josep Guardiola, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko ve devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Guardiola, "Politikacılar savaşı önlemek için oradalar ama başarısız oldular. Bayrak ya da toprak parçası değil, sadece para için. Suriye ve Afganistan'da da bunlar oluyor. İşin içinde para yoksa savaş da yoktur. NATO ve Avrupa tamamen bir başarısızlık örneği." dedi.