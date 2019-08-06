Guardiola kupaya doymuyor! Süper Kupa İngiltere Süper Manchester City'nin

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Futbolculuk kariyerinde 16 kupa kazanan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola futbola 1983 senesinde Barcelona altyapısında başladı. Profesyonel futbol kariyerine 1990 senesinde imzaladığı sözleşmeyle Barcelona’da başlayan Guardiola, 1990-2001 yılları arasındaki kariyerinde 16 kupa kaldırdı. İngiltere Süper Kupası’nı kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki 27. kupayı kaldırmayı başaran teknik adamın geçmişinde, bir de FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.

11 yıllık futbolculuk kariyerinde 16 kupa kaldırdı

La Masia Akademi’nin yetiştirdiği oyuncu, Barcelona'da orta sahanın unutulmaz isimlerinden biri oldu. 1990-2001 yılları arasında kariyerinde tam 16 kupa kaldıran ve futbolculuk kariyerindeki tüm kupa sevinçlerini Barcelona formasıyla yaşayan Guardiola, altyapısından yetiştiği Barcelona ile (1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999) 6 La Liga Şampiyonluğu, (1997, 1998 ) 2 Copa del Rey Şampiyonluğu, (1991, 1992, 1994, 1996) 4 Supercopa de Espana, 1992 senesinde Şampiyon Kulüpler Kupası, 1997 senesinde UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1992, 1997 yıllarında 2 UEFA Süper Kupası kazandı. Barcelona forması ile La Liga’da 263 maçta görev alan orta saha oyuncusu Guardiola, 6 kez gol sevinci yaşarken 20 asistlik bir performans sergiledi. 2001 senesinde İtalyan ekip Brescia’ya bedelsiz transfer olan Guardiola, bir sezon formasını giydiği takımdan ayrılarak diğer bir İtalya ekibi olan Roma'da oynamaya başladı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda istikrar gösteremeyen futbolcu, 2003 senesinde Brescia'ya geri döndü. Burada bir sezonu bile tamamlamadan aynı sene Dubai ekibi Al Ahli'ye transfer oldu. 2003-2005 yıllarında Dubai ekibiyle 18 maçta forma giyen Guardiola, 2005-2006 sezonunu da Meksikalı ekip Dorados'ta tamamladı ve profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

Milli takım kariyerine 1991 senesinde İspanya U-21 takımıyla başlayan Guardiola, 1992-01 yılları arasında A takımda görev aldı. İspanya Milli Takımı’nda 47 maçta forma şansı bulan Guardiola, asist katkısı yapamazken 5 gole imza atmıştı.

Barcelona Teknik Direktörü olarak 4 yılda 14 kupa kazandı

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine de Barcelona’da başlayan Pep Guardiola, işe Barcelona B takımını yöneterek başladı. Barcelona B takımını bir yıl çalıştıran teknik adam, 2008 senesinde Barcelona A takımına geçti ve 2008-12 yılları arasında çalıştırdığı kulüp ile tam 14 kupa kaldırdı. 2009, 2010, 2011 yıllarında 3 La Liga Şamiyonluğu, aynı sende 2009, 2010, 2011 yıllarında olmak üzere 3 İspanya Süper Kupası, 2009, 2012 yıllarında 2 Copa del Rey Şampiyonluğu, 2009, 2011 yıllarında 2 Şampiyonlar Ligi, yine 2009, 2011 yıllarında olmak üzere 2 UEFA Süper Kupası ve yine 2009, 2011 yıllarında FIFA Kulüpler Dünya Kupası başarısı elde ettikten sonra 2012 yılında Barcelona ile ayrılığını "Barcelona'dan ayrılmamın tek sebebi; mükemmel oynuyorduk ve yapacağımız yeni hiçbir şey kalmamıştı." diyerek açıklayan Guardiola, kariyerine Alman kulüp Bayern Münih ile Bundesliga’da devam etti.

“Bundesliga, her gün yenen pizza ve hamburgere benzer”

Yeni takımı ile Bundesliga’da yeni başarılara imza atan Pep, "Şampiyonlar Ligi, güzel bir restoranda iyi bir yemek gibidir. Bundesliga ise her gün yenen pizza veya hamburgere benzer." dedi. 3 senede toplam 7 kupa kazanan teknik direktör, 2014, 2015, 2016 yıllarında 3 Bundesliga Şampiyonluğu, 2014, 2016 yıllarında Almanya Kupası, 2013 senesinde UEFA Süper Kupası ve yine 2013 senesinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası başarılarını da elde etti.

Ada turu devam ediyor

Pep Guardiola, 2016 senesinde Alman devi Bayern München'ten ayrılarak, İngiltere'nin önemli kulüplerinden Manchester City'i çalıştırmaya başladı. Manchester City ile 2018 sezonunda Premier Lig’i ve Carling Kupası’nı kazandıktan sonra bu sene bu iki kupayı tekrar kazanan Guardiola, aynı zamanda hem İngiltere Kupası’nı hem de dün oynanan İngiltere Süper Kupası maçında Liverpool’u penaltılarda mağlup edip kazanarak koleksiyonuna bir kupa daha eklemiş oldu. 48 yaşındaki İspanyol teknik adam koleksiyonuna daha ne kadar kupa ekleyeceği merak konusu.