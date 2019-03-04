Guaido Venezuela'ya döndü! İşte ilk cümlesi

ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı "insani yardım" malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'ya özgür bireyler olarak giriş yapıyoruz, kimse de bunun aksini söyleyemez." ifadesini kullandı.

Guaido, Kolombiya'dan sonra bölgede kendisini destekleyen Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador gibi ülkelere ziyaretlerde bulunmuştu.

Öte yandan, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, ocak sonunda Guaido'ya yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi, mal varlığının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunmuş, ertesi gün bu ihtiyati tedbirler onaylanmıştı.