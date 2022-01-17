  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi GTÜ personel alıyor
Ekonomi

GTÜ personel alıyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 14:37:00 -
GTÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 27, 0 (262) 605 11 26, 0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21 Ocak 2022

Son Başvuru Tarihi : 04 Şubat 2022

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Şubat 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.gtu.edu.tr/

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay