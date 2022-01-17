GTÜ personel alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 27, 0 (262) 605 11 26, 0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.
BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 21 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi : 04 Şubat 2022
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Şubat 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.gtu.edu.tr/
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