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GTÜ "dünyanın en iyileri" arasına seçildi

Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından "Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"nın açıklandığı belirtildi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 3 kategoride dünya sıralamasına girdi.

05 Nisan 2019 Cuma 09:37
GTÜ "dünyanın en iyileri" arasına seçildi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nden yapılan açıklamada, THE tarafından yapılan Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, dünya üniversitelerinin toplumsal ve ekonomik etkisini değerlendirmeyi amaçlayan "Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"nın açıklandığı belirtildi.

Bu yıl ilk kez yapılan "2019 THE Üniversiteler Etki Sıralaması"nda 76 ülkeden 450'den fazla üniversitenin değerlendirmeye alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk kez yapılan sıralamada GTÜ, kaliteli eğitimi, sanayi ilişkileri, yenilikçilik, altyapı olanakları ve girdiği ortaklıkların değerlendirildiği üç kategoride dünya sıralamasına girdi. Başarısını ulusal ve uluslararası sıralamalarda sürekli tescilleyen GTÜ, bu sıralamada önemli kategorilerde üstlendiği misyonun hakkını verirken, bir araştırma üniversitesinden beklenen hedefleri sağladığını gözler önüne serdi. Sıralamada 'Kaliteli Eğitim' kategorisinde 301+ bandında yer alan GTÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 21 üniversite içinde devlet üniversiteleri arasında 8. oldu. 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' kategorisinde 101-200 bandında yer alan GTÜ yine ülkemizden sıralamaya giren üniversiteler içinde devlet üniversiteleri arasında 4. oldu. Sıralamanın 'Hedefler için Ortaklıklar' kategorisinde 301+ bandında yer alan GTÜ, sıralamaya katılan devlet üniversiteleri içinde ilk sekiz içinde yer aldı."

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:37
  1. Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması
  2. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)
  3. Kocaeli

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