  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karton bardak kolisinde rüşvet sevkiyatı! CHP’li Silifke Belediyesi’nde büyük soygun deşifre oldu! Omsk’ta pompaya kilit vuruldu! Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor Kanada kana bulandı! Silahlı saldırıda polis hayatını kaybetti Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için yüksek güvenlik önlemi! Hassas bölgelere yetkisiz girişler yasaklandı! Porno yayın yönetmeninden Kılıçdaroğlu'na hakaret Koltuk kavgası sokağa taştı! CHP’de mahkeme şamarı sonrası Bursa karıştı, partililer il binasına barikat kurdu! Önce penaltı kaçırdı, sonra rekor kırdı! Messi’den Dünya Kupası’nda tarihi gece Trump ‘İsrail beceremedi, görevi Şara’ya vereceğim’ demişti! Şara: Yanlış anlaşıldı Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! Yolcu uçağı iniş yaparken olmaması gereken şey oldu Destici, A Milli Takım'ın Dünya Kupasından elenmesini yorumladı: Önümüzdeki maçlara bakacağız
Kobi GTSO’da seçim yarışı! Hasan Çakırmelikoğlu’na rakip çıktı
Kobi

GTSO’da seçim yarışı! Hasan Çakırmelikoğlu’na rakip çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
GTSO’da seçim yarışı! Hasan Çakırmelikoğlu’na rakip çıktı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda kasım ayında yapılması planlanan olağan genel kurul öncesi başkanlık yarışı hareketlendi. İş insanı Bilgehan Somuncuoğlu, mevcut Başkan Hasan Çakırmelikoğlu’na karşı adaylığını açıkladı.

Giresun iş dünyasında gözler Kasım ayında yapılması planlanan GTSO seçimlerine çevrildi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda (GTSO) Kasım ayında yapılması planlanan olağan genel kurul öncesi başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Mevcut Başkan Hasan Çakırmelikoğlu’nun karşısına iş insanı Bilgehan Somuncuoğlu çıktı.

 

Yaklaşık 17 meslek komitesinin katılımıyla gerçekleştirilecek seçimler öncesinde adaylığını kamuoyuna duyuran Somuncuoğlu, yaptığı açıklamada iş dünyasında edindiği tecrübeyi Giresun’un ekonomik gelişimi için kullanmak istediğini belirtti.

12 yaşından itibaren ticaret hayatının içerisinde yer aldığını ifade eden Somuncuoğlu, yıllar boyunca iş yaşamının farklı kademelerinde görev aldığını ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptığını kaydetti.

 

Halen faaliyet gösteren üç ayrı şirketle bölge ekonomisine katkı sunduklarını belirten Somuncuoğlu, yaklaşık 50 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını ifade ederek, işverenlerin, esnafın, sanayicilerin ve girişimcilerin yaşadığı sorunları yakından bildiğini vurguladı.

 

GTSO yönetimine talip olduğunu açıklayan Somuncuoğlu, üyelerin sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, şeffaf, ulaşılabilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı hedeflediklerini söyledi. Giresun’un ticaret hacmini büyütmek, yatırım imkanlarını artırmak ve genç girişimcileri desteklemek için çalışacaklarını belirten Somuncuoğlu, iş dünyasının ortak sesi olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif
KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomotiv

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif
KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomotiv

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Balıkesir’de KOBİ’lere dijital dönüşüm rotası!
Balıkesir’de KOBİ’lere dijital dönüşüm rotası!

Kobi

Balıkesir’de KOBİ’lere dijital dönüşüm rotası!

{relation id:2006291 slug:'kobilere-ozel-ticari-arac-firsati-opelden-kacirilmayacak-teklif'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23