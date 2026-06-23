GTSO’da seçim yarışı! Hasan Çakırmelikoğlu’na rakip çıktı

Giresun iş dünyasında gözler Kasım ayında yapılması planlanan GTSO seçimlerine çevrildi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda (GTSO) Kasım ayında yapılması planlanan olağan genel kurul öncesi başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Mevcut Başkan Hasan Çakırmelikoğlu’nun karşısına iş insanı Bilgehan Somuncuoğlu çıktı.

Yaklaşık 17 meslek komitesinin katılımıyla gerçekleştirilecek seçimler öncesinde adaylığını kamuoyuna duyuran Somuncuoğlu, yaptığı açıklamada iş dünyasında edindiği tecrübeyi Giresun’un ekonomik gelişimi için kullanmak istediğini belirtti.

12 yaşından itibaren ticaret hayatının içerisinde yer aldığını ifade eden Somuncuoğlu, yıllar boyunca iş yaşamının farklı kademelerinde görev aldığını ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptığını kaydetti.

Halen faaliyet gösteren üç ayrı şirketle bölge ekonomisine katkı sunduklarını belirten Somuncuoğlu, yaklaşık 50 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını ifade ederek, işverenlerin, esnafın, sanayicilerin ve girişimcilerin yaşadığı sorunları yakından bildiğini vurguladı.

GTSO yönetimine talip olduğunu açıklayan Somuncuoğlu, üyelerin sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, şeffaf, ulaşılabilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı hedeflediklerini söyledi. Giresun’un ticaret hacmini büyütmek, yatırım imkanlarını artırmak ve genç girişimcileri desteklemek için çalışacaklarını belirten Somuncuoğlu, iş dünyasının ortak sesi olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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