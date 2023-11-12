GTO’da deprem sonrası destekler anlatıldı

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerini desteklemek hedefiyle "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı” Gaziantep Ticaret Odası’nda (GTO) anlatıldı.

GTO üyelerinin ilgiyle takip ettiği toplantıda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Hayata geçirilen bu programı, deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimizin faaliyetlerini sürdürmelerinin desteklenmesi adına çok kıymetli buluyorum” dedi.

“Hepimiz bölge ekonomisindeki zincirin bir halkasıyız”

Yeniden ayağa kalkma, toparlanma sürecinde en kritik konulardan birinin finansmana erişim olduğunu söyleyen Yıldırım, “Finansman sadece fiziki hasar almış işletmeler için değil tüm işletmeler için gerekli. Çünkü hepimiz bölge ekonomisindeki zincirin bir halkasıyız. Hepimizin bir görünen bir de görünmeyen hasarları mevcut. Üyelerimizin kimi bir ildeki müşterisini kaybetti, diğeri öteki ildeki bayisini, tedarikçisini kaybetti. Dolayısıyla tüm dengeler alt üst oldu. Biz o sebeple afetin başından bu yana bölge ekonomisinin canlanması için desteklerin sektörel ve coğrafi ayrım yapılmadan işletmelere verilmesi gerektiğini dile getirdik. Bugün konuşacağımız destek programının bu hassasiyetimizi içeriyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gerçekçi olalım toparlanmamız uzun sürecek”

Verilecek olan desteklerin KOBİ’lerin yaralarına bir nebze de olsa merhem olacağını belirten Başkan Yıldırım, “Program kapsamında verilecek desteklerin oluşturacağı sinerji inanıyorum ki piyasanın canlanmasına, çarkların dönmesine katkı sağlayacaktır. Depremden sonraki süreçte, devletimizin sunduğu ve sunmaya devam ettiği destekler bölge ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için çok kıymetli. Gaziantep Ticaret Odası olarak biz de uluslararası fon kaynakları marifetiyle depremde hasar alan KOBİ’lerimizin toparlanma sürecini desteklemeye gayret ediyoruz. Gerçekçi olalım toparlanmamız uzun sürecek Ve bu süreçte daha kapsamlı desteklere ihtiyaç duyacağız. Ben inanıyorum ki her zaman KOBİ’lerimizin yanında olan kurum önümüzdeki günlerde de bu tür programları işletmelerimizin istifadesine sunacaktır. Bizim gibi meslek örgütleri de bu kaynakların verimli ve doğru kullanılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

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“Bugüne kadar Gaziantep’ten 3 bin başvuru yapıldı

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, "450 milyon dolar şu an 12 milyar liraya denk geliyor. Bu 12 milyar lira 11 ile gidecek. Dolayısıyla size düşmeyecek ama yanınızdaki işletmelere düşecek ve size borcunuzu ödeyecek. Diğer bir işletme sizden mal alacak. Böylelikle buradan 12 milyar liralık bu destek paketi 11 il içerisinde bir ekonomik sinerji oluşturacak. Bu paranın çarpan etkisi ise 10 kat olabilecek. Biz bu inançtayız" dedi.

Bugüne kadar destek programına 3 bini Gaziantep’ten 30 bin başvurunun yapıldığını belirten İbrahimcioğlu, “İl il gezerek programı anlatarak KOBİ’lerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Vereceğimiz destek ticaretin çarklarının döndürülmesi için bir can suyu olacak. Bu vereceğimiz desteği ilk öncelikle dağıtalım. Bu parayı alıp bir kullanın. Gaziantep’te bu desteğe başvuru sayısı 3 bin civarında. Bu 1 milyara lira yakın bir destek oluyor ve bu para Gaziantep’e gelecek. Az para değil daha fazlası için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Yeni programlar için uluslararası kuruluşlarla görüşüyoruz. Biz ekibimizle bu gayretin içerisindeyiz" diye konuştu.

Açılış konuşmaları ardından destek programının detayları hakkında uzmanlarınca sunum yapılan ve soru-cevap bölümüyle sona eren bilgilendirme toplantısına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, destek sağlayan kurum başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, GTO Yönetim Kurulu ve GTO üyeleri katıldı.