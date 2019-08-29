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GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz’un 97’nci yıl dönümünü yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:30
GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz’un 97’nci yıl dönümünü yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.


Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tüm Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında ayak izi olan Türklerin bayramı olduğunu söyleyerek, dini ve milli bayramların önemine dikkat çekti.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da en önemli milli bayramlarımızdan biri olduğunu belirten GTO Başkanları açıklamalarına şöyle devam etti:


“Bu bayram bizim bayramımız. Çok şükür ki tarihin her noktasında olduğu gibi yüz yıl önce de bu necip millet Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu cennet vatan topraklarını kanının son damlasına kadar savunarak, düşman postallarından ebediyen temizlediler. İşte böylesine önemli bir tarihtir 30 Ağustos. Çekilen çilelerin, yaşanan zulümlerin sona erdirildiği, şanlı zaferlerle bağımsızlık destanının yazıldığı tarihtir 30 Ağustos. Unutulmamalıdır ki her birimizin borcu var bu vatana, bu millete. Geçmişimizi, yaşadığımız zorlu günleri, eşsiz zaferleri unutmayacağız. Unutmayarak geleceğe o şekilde ve o bilinçle yürüyeceğiz. Bir daha o zorlu günler gelmesin diye alnımızın teriyle durmaksızın çalışacak, üretecek, geliştirecek, refah seviyemizi artırmak ve daha güçlü bir devlet olmak için var gücümüzle çalışacağız, çalışmak zorundayız. Bu vesileyle, İstiklal Savaşı’mızın, bağımsızlık mücadelemizin büyük lideri Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, destansı mücadelelerde canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, memleketimizin ve değerli üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:30
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