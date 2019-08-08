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GTO Başkanları kurban bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Kurban Bayramını yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
GTO Başkanları kurban bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Kurban Bayramını yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.


Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, unutulmaya yüz tutmuş örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında bayramların çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.


Kurban Bayramı’nın da İslam alemi ve tüm insanlık adına paylaşmanın, örnek davranışların, iyilik ve güzelliklerin Bayramı olduğunu söyleyen GTO Başkanları açıklamalarına şöyle devam etti:


“Bayramlar nesilden nesile aktarılması ve yaşatılması gereken en önemli değerlerimiz arasındadır. Bayramda dini vecibemizi yerine getirmek dışında birinci önceliğimiz ‘Mutlu etmek’, sevindirmek, hatırlamak, hatırlatmak ve paylaşmak olmalı ki bu değerler toplumda devamlılık arz etsin, genç neslimiz için de bir kültüre dönüşebilsin.


Ne yazık ki bu mutluluğu yaşayamayan milyonlarca insan, Müslüman var. İslam coğrafyasında devam eden savaşlar ve kaos ortamı maalesef bayram mutluluğunun tam anlamıyla yaşanmasına müsaade etmiyor. En büyük temennimiz de yanı başımızda devam eden savaşın ve İslam coğrafyasında süregelen kaos ortamının biran önce sona ermesi, barış ve huzur ortamının sağlanması, tüm dünya çocuklarının yüzlerinin gülmesidir


Çocuk cıvıltılarının, kahkahalarının duyulmadığı bir ortam yaşanabilir, mutlu olunabilir bir ortam değildir. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak, yüzlerindeki sonsuz tebessümü sağlamak için mücadele edecek olan da bizleriz.


Bu duygu ve düşünceler ile 121 yıllık dev çınar Gaziantep Ticaret Odasının başkanları olarak mübarek Kurban Bayramı’nın tüm insanlığın barış, huzur ve refahına vesile olmasını temenni ediyor, üyelerimize ve Gaziantepli hemşerilerimize sağlık ve mutluluk dolu yarınlar diliyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
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