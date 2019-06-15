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GTB’de, Irak’ta iş birliği ve yatırım olanakları görüşüldü

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Irak’ın Gaziantep ihracatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Irak, Ortadoğu’daki en önemli ticaret duraklarımızın başında gelmekte” dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
GTB’de, Irak’ta iş birliği ve yatırım olanakları görüşüldü

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Irak’ın Gaziantep ihracatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Irak, Ortadoğu’daki en önemli ticaret duraklarımızın başında gelmekte” dedi.


Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ve Dernek Gaziantep Temsilcisi Zeki Kızar, Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Irak ve Gaziantep arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi, ihracatta yaşanan sorunlar, iş fırsatları ve yatırım olanaklarının görüşüldüğü ziyarette, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Irak’ın Türkiye ihracatı için önemli bir pazar oluşturduğunu ifade etti. Irak ve Gaziantep arasında geçmişi çok eskilere dayanan geleneksel bir ticaret bağı olduğunu kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Gaziantep bugün Irak’a en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Türkiye’de ikinci sırada yer almakta. Şehrimizden ve bölgemizden gerçekleştirilen toplam ihracatın önemli bir bölümü Ortadoğu ülkelerine yapılmakta. Irak’ta bu bölgedeki en önemli ihraç pazarlarımızın başında gelmekte. Bu nedenle iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik atılan adımları son derece yararlı buluyor ve destekliyoruz” dedi.


TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç ise yaptığı konuşmada derneğin iki ülke arasındaki ticaret olanaklarının artırılmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türkiye ve Irak arasında ticaret hacminin 2014 yılında 10 milyar 800 milyon dolar seviyesine kadar çıktığını anımsatan Kılıç, daha sonraki yıllarda bölgede yaşanan birtakım sorunlardan dolayı bir durgunluk dönemi oluştuğunu söyleyerek, “2015 yılında 8 milyar 500 milyon dolara gerileyen iki ülke arasındaki ihracat hacmi 2016’da 7 milyar 600 milyon, 2017’de 9 milyar ve 2018’de 8 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında ihracat rakamımızın iş birliği faaliyetleriyle tekrar 10 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.


TISİAD ve IKBY İthalatçılar ve İhracatçılar Birliğinin, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Erbil’de ortak düzenlemeyi planladığı, ‘Türkiye- Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıç, Irak’ta yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirileceği zirveye Gaziantepli iş adamlarını davet etti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
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