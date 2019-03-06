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GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık Sigortası son dakika

GSS borç sorgulaması nasıl yapılır? GSS primi ne kadar oldu 2019, GSS pirimi ödeme nasıl yapılır? Genel Sağlık sigortası başvuru nereden yapılır? Genel Sağlık Sigortası yani GSS primlerinin 2019 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor? Genel Sağlık Sigortası (GSS), çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin devlet tarafından belirli bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır. İşte GSS primleri ile ilgili yeni prim miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:41
GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık Sigortası son dakika

GSS borç sorgulaması nasıl yapılır? GSS primi ne kadar oldu 2019, GSS pirimi ödeme nasıl yapılır? Genel Sağlık sigortası başvuru nereden yapılır? Genel Sağlık Sigortası yani GSS primlerinin 2019 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor? Genel Sağlık Sigortası (GSS), çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin devlet tarafından belirli bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır. İşte GSS primleri ile ilgili yeni prim miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda faydalanabilmeleri için oluşturulmuş olan bir sistemdir. Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar GSS primlerini ödemek zorundadırlar. Herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına geçmeniz gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ödeyeceğiniz aylık GSS primi ise gelir durumunuza göre belirleniyor. Eğer gelir testi sonucu hane halkı ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünden az olursa prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Eğer gelir testi sonucu gelir sonucunuz net asgari ücretin 1/3'ünden fazla olursa ya da hiç gelir testi başvurusu yapmadan genel sağlık sigortası kapsamına geçmeyi talep ederseniz bu durumda ise GSS G1 kapsamında prim ödemesi yaparsınız.

GSS prim borçları ödeme son tarihi ne zaman?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanların sağlık haklarından yararlanmak ve hastanelerde muayene olabilmesi için, prim borçlarını ödeme son günü 28 Şubat 2019 tarihidir. 28 Şubat 2019 tarihine kadar birikmiş Genel Sağlık Sigortası borçlarını ödemek isteyen prim borçluları, gecikme zammı ya da gecikme olmaksızın borçlarını ödeyerek hastanlerde tedavi olabileceklerdir.

GSS primi ne kadar oldu 2019?

Önceleri sigortalılar gelir testine girerek, hangi gelir durumunda olduğunu tespit ettiriyor ve 3 gelir düzeyinden birine göre genel sağlık sigortası ödemekteydi. Ancak, 6824 sayılı Kanunla birlikte artık sigortalılar gelir testine girmek mecburiyetinde değildir. Sigortalılar gelir testine girmezlerse brüt asgari ücretin %3'ü kadar prim öderler. Gelir testine girerlerse, alt dilime girmesi sonucunda hiç gss primi ödemeden muayene olabileceklerdir. Bu durumda 2019 yılında ödenecek en fazla GSS primi; 2.558,40 x %3= 76,75 TL olacaktır. Geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az yani 2019 yılı için 852,8 TL olanlar yeşil kart kapsamında tescil edilecekler. Genel Sağlık sigortasında prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:41
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