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GSS borcu olan ücretsiz sağlık hizmeti alabilir mi?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir kimleri kapsar? GSS borcu olanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek 2019 son dakika gelişmesi olarak yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ücretsiz sağlık hizmetinden kimler yararlanacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi? GSS borcu olan sağlıktan yararlanabilir mi 2019? GSS borcu sorgulama son dakika haberleri…

29 Mart 2019 Cuma 10:17
GSS borcu olan ücretsiz sağlık hizmeti alabilir mi?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir kimleri kapsar? GSS borcu olanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek 2019 son dakika gelişmesi olarak yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ücretsiz sağlık hizmetinden kimler yararlanacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi? GSS borcu olan sağlıktan yararlanabilir mi 2019? GSS borcu sorgulama son dakika haberleri…

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlarla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Bir süredir vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Yapılan açıklamaya göre Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Henüz Genel Sağlık Sigortası borçlarının silineceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

Genel Sağlık Sigortası (GS) nedir?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:17
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