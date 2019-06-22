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GSO Başkanı Ünverdi’den "Yüksek Lisans" değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın savunma sanayi ve medikal sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunacağını söyledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:30
GSO Başkanı Ünverdi’den "Yüksek Lisans" değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın savunma sanayi ve medikal sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunacağını söyledi.


GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, ÜR-GE ve Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. Doç. Dr. Züleyha Değirmenci, Gaziantep Teknopark ve Target TTO Genel Müdür Ekrem Tekin, Target TTO ve Teknopark Genel Müdür Yrd. İ. Başar Kılıçparlar GSO’yu ziyaret etti. Ziyarette yeni açılan Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın önemine vurgu yapıldı.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, programın üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştireceğini belirterek, “Üretim ve ihracatta ürün geliştirme ve tasarım konusu büyük önem taşıyor. Bu programın özellikle son dönemde oda olarak üzerinde çalıştığımız savunma sanayi ve medikal sektörüne katkıları olacağına inanıyorum. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitemiz ile işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.


Günümüz gelişmelerini yakalamada gençlere çok büyük görevler düştüğünü dile getiren Adnan Ünverdi, “Gençlerimiz bölüm seçerken, Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği bölümlerini tercih edebilirler. Çünkü tekstil sektörünün dünyada önemi her geçen gün daha da artıyor. Tekstil önü açık ve önemi hiçbir zaman azalmayacak bir sektör” ifadelerini kullandı.


GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da, Gaziantep ve bölgedeki Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım alanında kariyer yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek üzere, Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nın kurulduğunu söyleyerek, “Gaziantep Üniversitesi ailesi olarak üzerimize düşeni yapmak ve akademi ile sanayinin işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, "Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı", bu anabilim dalı altında "Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Türkçe, İkinci Öğretim ve Ücretli)" Türkiye’de bir ilk olarak hizmete açıldı. Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım alanında kariyer yapmak isteyenler ve üniversite sanayi İşbirliği ile problemlerine çözüm arayanlar yüksek lisans programımıza başvurabilir. Tüm mühendisler tezsiz yüksek lisansa ALES şartı olmadan başvurabilir, tezli yüksek lisansı tamamlayarak da akademik kariyerlerine devam edebilirler. Programa başvurular 30 Haziran 2019’da sona erecek. Detaylar ve başvuru için urge.gantep.edu.tr adresi ziyaret edilebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:30
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