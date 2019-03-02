GSMA’den Turkcell’e ödül

Mobil iletişim sektörünün rotasına yön veren ve 800’ün üzerinde operatörün üyesi olduğu GSMA (Dünya GSM Birliği), nesnelerin internetinin güvenliği alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Turkcell’e ‘öncülük ödülü’ verdi. Şirket adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünyada en fazla tartışılan konulardan birinin de nesnelerin internetinde güvenlik olduğunun altını çizdi. Bu konuya büyük önem verdiklerini belirten Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nesnelerin internetinde güvenliği en başından itibaren güçlü bir şekilde inşa edebilirsek, yeni teknolojiler büyük fırsatları beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle GSMA’in Nesnelerin İnterneti Güvenliği girişiminin bir parçası olmak gündemimizde yüksek önceliğe sahipti. Bu konudaki liderliğinden dolayı GSMA’e teşekkür ediyor ve çabalarımızın bu ödülle sektör düzeyinde takdir görmesinden onur duyuyoruz. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızı daha da derinleştirebilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olacaktır.”