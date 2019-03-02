0553 313 94 23

GSMA’den Turkcell’e ödül

Mobil iletişim sektörünün rotasına yön veren ve 800’ün üzerinde operatörün üyesi olduğu GSMA (Dünya GSM Birliği), nesnelerin internetinin güvenliği alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Turkcell’e ‘öncülük ödülü’ verdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:38
GSMA’den Turkcell’e ödül

Mobil iletişim sektörünün rotasına yön veren ve 800’ün üzerinde operatörün üyesi olduğu GSMA (Dünya GSM Birliği), nesnelerin internetinin güvenliği alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Turkcell’eöncülük ödülü’ verdi. Şirket adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünyada en fazla tartışılan konulardan birinin de nesnelerin internetinde güvenlik olduğunun altını çizdi. Bu konuya büyük önem verdiklerini belirten Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

Nesnelerin internetinde güvenliği en başından itibaren güçlü bir şekilde inşa edebilirsek, yeni teknolojiler büyük fırsatları beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle GSMA’in Nesnelerin İnterneti Güvenliği girişiminin bir parçası olmak gündemimizde yüksek önceliğe sahipti. Bu konudaki liderliğinden dolayı GSMA’e teşekkür ediyor ve çabalarımızın bu ödülle sektör düzeyinde takdir görmesinden onur duyuyoruz. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızı daha da derinleştirebilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:38
  1. Mobil iletişim
  2. GSMA (Dünya GSM Birliği)
  3. Turkcell
  4. Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk girişimiyle fuarlar küresel alanda dijitale taşınıyor
    1. Türk girişimiyle fuarlar küresel..
    2. Kadirli’de 15 Emniyet bekçisi göreve..
    3. Ula’da Başkan Gürün’e yoğun ilgi
    4. Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ..
    5. Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı..
    6. Bilecik’te “Halk Günü” toplantısı
    7. Odunpazarı’nda meclis toplantısı
    8. İstanbul'da hareketli dakikalar! 103..
    9. Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta
    10. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    11. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    12. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    13. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    14. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    15. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    16. İnekleri elektrik çarptı
    17. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    18. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    19. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    20. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı