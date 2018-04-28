GSM operatörleri 5G’yi merkeze aldı

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda konuşan (ICSG 2018) Erhun Baş, “Dünyadaki gelişmelere bakıldığında 5G şebekelerinin ABD, Güney Kore, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkelerde kullanıcı hizmetine sunulmaya başlanması Türkiye’yi de harekete geçirdi. 5G teknolojisi gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 2019’da yaygın olarak kullanılabilecek” dedi.