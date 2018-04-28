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GSM operatörleri 5G’yi merkeze aldı

Mobil Telekomünikasyon Derneği Genel Sekreteri Erhun Baş, GSM operatörlerinin 5G teknolojisine hazırlandığını belirtti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:48
GSM operatörleri 5G’yi merkeze aldı

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda konuşan (ICSG 2018) Erhun Baş, “Dünyadaki gelişmelere bakıldığında 5G şebekelerinin ABD, Güney Kore, Kanada, Japonya ve Çin gibi ülkelerde kullanıcı hizmetine sunulmaya başlanması Türkiye’yi de harekete geçirdi. 5G teknolojisi gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 2019’da yaygın olarak kullanılabilecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:48
  1. 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı
  2. 5G
  3. (ICSG 2018

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