GSB yurtları, yolda kalanlara açıldı!
Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için tüm çalışmalar yapılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yollarda kalan vatandaşların, GSB yurtlarında ağırlandığını açıkladı.
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AFAD koordinasyonunda karayolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürerken, yolda kalan vatandaşlar için de harekete geçildi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yurdun dört bir yanında olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda kalan vatandaşlarımızı, GSB yurtlarımızda ağırlıyoruz” dedi.