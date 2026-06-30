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Spor GSB Spor Okulları Afyonkarahisar’da açıldı! Çocuklara ücretsiz eğitim
Spor

GSB Spor Okulları Afyonkarahisar’da açıldı! Çocuklara ücretsiz eğitim

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GSB Spor Okulları Afyonkarahisar’da açıldı! Çocuklara ücretsiz eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı Afyonkarahisar’da yapıldı.

Afyonkarahisar’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için açılış programı düzenlendi.

 

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Açılış programında halk oyunları, eskrim, judo ve zumba çocuk gösterileri yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde kurulan branş tanıtım alanlarında vatandaşlara spor branşları hakkında bilgi verilirken, çocuklar ve gençler çeşitli sportif faaliyetleri yakından tanıma imkanı buldu.

 

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ile çocuk ve gençlerin yıl boyunca farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alarak spora yönlendirilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması, branşların lisans sayılarının ve performans sporcu sayılarının arttırılması hedefleniyor.

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