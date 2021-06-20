GSB görevde yükselme sınavı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılı 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' açıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmıştır. Personelimize hayırlı olsun." ifadelerini kullanıldı. Peki, GSB görevde yükselme sınavına nasıl başvuru yapılır ve sınav ne zaman? İşte merak edilen haberin detayları…

GSB görevde yükselme sınavına nasıl başvuru yapılır ve sınav ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme sınavına başvuru yapacak personel 28 Haziran 2021 (10.00) – 09 Temmuz 2021 (17.00) tarihleri arasında http://gsbnet.gsb.gov.tr adresi üzerinde kişisel sayfalarında yer alan “Sınav Bilgisi” başlığı üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

8 Haziran 2021 (10.00) – 09 Temmuz 2021 (17.00) tarihleri arasında http://gsbnet.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen adaylar 11 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yazılı sınav için http://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

Adaylar sınav ücreti olarak 225 TL’yi (İki yüz yirmi beş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Bunun dışında yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeleri nelerdir?