  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da uçak düştü: Ölüler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajı yayımladı
Yağmur suyunda yıkanan genç viral oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Eğitim GSB görevde yükselme sınavı ne zaman?
Eğitim

GSB görevde yükselme sınavı ne zaman?

Görevde Yükselme Sınavı kamuda çalışan memurların bulunduğu konumdan daha yüksek mevkideki memurluklar için girdiği bir sınavdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme sınavının yapılacağı tarihi açıkladı. Sınava girmek isteyen adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, GSB görevde yükselme sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 13:45:00 -
GSB görevde yükselme sınavı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 yılı 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' açıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmıştır. Personelimize hayırlı olsun." ifadelerini kullanıldı. Peki, GSB görevde yükselme sınavına nasıl başvuru yapılır ve sınav ne zaman? İşte merak edilen haberin detayları…

GSB görevde yükselme sınavına nasıl başvuru yapılır ve sınav ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme sınavına başvuru yapacak personel 28 Haziran 2021 (10.00) – 09 Temmuz 2021 (17.00) tarihleri arasında http://gsbnet.gsb.gov.tr adresi üzerinde kişisel sayfalarında yer alan “Sınav Bilgisi” başlığı üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

8 Haziran 2021 (10.00) – 09 Temmuz 2021 (17.00) tarihleri arasında http://gsbnet.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen adaylar 11 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yazılı sınav için http://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

Adaylar sınav ücreti olarak 225 TL’yi (İki yüz yirmi beş Türk Lirası), aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Bunun dışında yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeleri nelerdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay