G.Saray'da dikkat çeken kare! Terim ve Falcao...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başladı.

Dar alanda hedefli pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.

Aşil tendonunda ağrısı süren Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Kolombiyalı golcü, teknik direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme yaptı. İkilinin görüşmesinden fotoğraf, Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.