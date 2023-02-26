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Spor G.Saray farklı kazandı! Zaniolo ilk golünü attı
Spor

G.Saray farklı kazandı! Zaniolo ilk golünü attı

Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan maçta Alanyaspor'u 4-2'lik skorla yendi. Zaniolo, sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 20:39:00 -
G.Saray farklı kazandı! Zaniolo ilk golünü attı

Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına düzenlenen özel müsabakada karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo 80. dakikada oyuna girdi ve bir de gol attı.

Antalya’da kamp yapan Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Galatasaray; Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjo, Torreira, Rashica, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıkarken, ev sahibi Alanyaspor ise Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatif Aksoy, Pedro Pereira, Umut Güneş, Doumbia, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris 11’iyle mücadele etti.

Yeni transfer Zaniolo ilk maçında golü attı

Galatasaray’ın yeni transferleri Kaan Ayhan ve Adekugbe ikinci yarıda müsabakaya dahil olurken, sarı-kırmızılıların Roma’dan transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo 80. dakikada taraftarların alkışları eşliğinde maça girdi. 90+4’te karşı karşıya kaldığı kaleciyi çalımlayan Zaniolo, boş kaleye meşin yuvarlağı yollayıp skoru belirledi. 4-2

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu transfer etti
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