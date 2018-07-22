GSA Yaz Akademisi eğitimlerine başladı

GSA bünyesindeki Yaz Sanat Akademisi’nde bu yıl ilk kez 7-12 ve 13-18 yaş çocuklar ve gençlere yönelik sanat eğitimi verilecek. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları öğrenme şansı bulacak olan gençler ve çocuklar, ebrudan, minyatüre, kaligrafiden, güzel sanatlara pek çok branşta alanında usta eğitmenlerden ders alacak.

“GELENEKTEN GELECEĞE KÖPRÜ KURUYORUZ”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, geleneksel sanatlara gönül veren gençlere teşekkür ederek, “Geleneksel Sanatlar Akademimizde verdiğimiz eğitimlerle, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarılmasını çok önemsiyoruz. Tarihimizde iz bırakmış olan bu sanatların çocuklarımızın ve gençlerimizin eliyle geleceğe taşınmasına katkı sağlayan eğitmenlerimize ve gönül veren gençlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Yeni nesil atölye programlarında, çocuklar ve gençlerin üretim sürecini keşfedeceği, çeşitli materyaller ile kendilerini ifade etmenin yöntemlerini arayacağı sanat odaklı program içerikleri yer alıyor. Eğitimler, haftanın dört günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) saat 10.00 ile 15.30 arasında gerçekleştirilecek.