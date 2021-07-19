Grup görüntülü görüşmelerde desteklenen kişi sayısını 15'e çıkardı

Dünya genelinde 82 milyondan fazla indirilen Turkcell’in iletişim platformu BiP, kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla yeni bir adım attı. Platform, HD kalitesinde gerçekleştirilen sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki desteklenen kişi sayısını 15’e çıkardı. Kalabalık aile üyelerinin aynı anda görüntülü görüşüp bayramlaşmalarını imkân tanıdı. BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip olduklarını belirtti. Akıncı, şöyle konuştu: “Rakip uygulamalardan çok önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web arayüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 dilde anlık çeviri ile para gönderme gibi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik. Kurban Bayramı öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15’e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler ve talepleri de dikkate alarak uygulamamızı fark oluşturan yeni özelliklerle donatmaya devam edeceğiz.” Gelinen aşamada diğer mesajlaşma uygulamalarından kolay bir şekilde BiP’e geçiş yapılabiliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP’e mevcut sohbet gruplarını aktarıyor.