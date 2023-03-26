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Spor Grubun lideri Türkiye!
Spor

Grubun lideri Türkiye!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 03:41:00 -
Grubun lideri Türkiye!

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler, 1-1 berabere kaldı. Maçı uzun süre 1-0 üstün götüren Hırvatlar, 90+3'te gelen golle galibiyeti kaçırdı.

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatlar, taraftarı önünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, grupta liderliğe oturdu.

Gol Kramaric'ten

Hırvatistan, Galler karşısında 28. dakikada Andrej Kramaric'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Aynı dakikada 3 değişiklik

Galler, 64. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Burns, Broadhead, Thomas oyuna girdi, Aaron Ramsey, Daniel James ve Harry Wilson oyundan çıktı. Galler, 90+3'te Broadhead'in golüyle 1 puanı kaptı.

Lideriz

Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, grubunda liderliğe yerleşti. Grubumuzda yer alan Letonya ise ilk maçı bay geçti.

Rakibimiz Hırvatistan

Ay-Yıldızlı takımımız, salı günü Bursa'da taraftarımız önünde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Grupta puan durumu:

Türkiye (3 puan, +1 averaj)
Galler (1 puan, 0 averaj)
Hırvatistan (1 puan, 0 averaj)
Letonya (0 puan, 0 averaj)
Ermenistan (0 puan, -1 averaj)

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