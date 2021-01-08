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Ekonomi Groupe PSA’da yeni yılda 3 atama
Ekonomi

Groupe PSA’da yeni yılda 3 atama

Groupe PSA Türkiye’de, yeni yıl itibariyle devreye giren önemli 3 pozisyonun ataması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:44:00 -
Groupe PSA’da yeni yılda 3 atama

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, koltuğunu Peugeot Türkiye Satış Direktörü Mehmet Akın’a devretti. Mehmet Akın, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü olarak görevine Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek. 17 Ağustos 2020 tarihinde Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü görevine atanan Gülin Reyhanoğlu da 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevini Mehmet Akın’dan devraldı. Reyhanoğlu; 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı görevine devam edecek. 2 Ocak 2020 tarihinde DS Marka Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye bünyesine katılan Berk Mumcu ise 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle DS Marka Direktörlüğü görevinin yanı sıra, Gülin Reyhanoğlu’ndan devraldığı Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürütmeye başladı. Mumcu, dört markadan sorumlu B2B Satış Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı çalışmaya devam edecek.

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