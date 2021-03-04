Groupe PSA Türkiye'de önemli atama
Stellantis Groupe şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesinde, 11 Ocak 2019 tarihinden bu yana Kurumsal İletişim Direktörlüğü pozisyonunda görev alan Burcu Özkutan, 26 Şubat 2021 tarihi itbariyle görevinden ayrıldı.
25 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar, grubun İnsan Kaynakları Departmanı’nda, çalışanların işe alım, yetenek yönetimi görevini başarıyla yürüten Emine Yıldırım, 01 Mart 2021 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak atandı.