TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Açıklanan son rakamlara göre ne yazık ki 28 kişi hayatını kaybetti. Maden kazasının sebebi ise merak ediliyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlamanın 14 Ekim Cuma saat 16.00-00.00 vardiyasında 18.15'te meydana geldiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, “Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum” dedi.

Grizu patlaması nedir? Grizu patlaması neden oluyor?

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır.