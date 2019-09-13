Grizu-263 Uzay Takımı 4. Türksat Model Uydu yarışmasında Türkiye birincisi

TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından 10-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 4. Türksat Model Uydu yarışmasında Grizu-263 Uzay Takımı, 95 takım arasında Türkiye birincisi oldu.

Haziran ayında NASA sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition model uydu yarışmasında ABD’de Dünya ikincisi olan uzay takımı, Gölbaşı/Ankara tesislerinde düzenlenen ’Model uydu’ yarışmasında Ön Tasarım ve Kritik Tasarım puanlamasında 100 üzerinden 100 puan alarak finallere kaldı. Finallerde de uçuş görevlerini eksiksiz tamamlayan Grizu 263 takımı Türkiye birincisi oldu.

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “Hep gerçeklerimizle hayallerimizin arasında bir yol buluyor ve hayallerimize ulaşıyoruz. Artık daha büyük hayallerle yolumuza devam ediyoruz.Eminiz ki o büyük hayallerle gerçekler arasında bir yol var. Ülkemizi ve üniversitemizi heyecanlandırmaya devam edeceğiz. Basit olduk, berrak olduk, çalıştık ve kazandık" açıklamasında bulundu.

Takım kaptanları Muzaffer Duysal ve Çağla Aytaç Dursun elde edilen başarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Duysal, “ABD’de elde ettiğimiz başarının ardından çalışmaya ara vermeden devam ettik ve bu yeni başarının verdiği motivasyon ile de ekip olarak daha çok çalışmayı sürdüreceğiz. Bu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve tüm üniversite mensuplarına, ana destekçimiz olan ERDEMİR’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dursun ise, Grizu-263 Uzay Takımı’nın Türksat biriminde görev yapan Uğurcan Soruç, Hüseyin Sertkaya, Halime Pehlivan, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Feyzullah Hasar ve bu birime mentörlük yapan Hasan Berat Gürtürk ve Cem Zorlu, Muhammed Emin Kurt ve Kerim Uslu’nun bu başarının gerçekleşmesi için 7 ay boyunca çalıştıklarını belirtti.

Takımımız ödülünü 22 Eylül 2019’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Teknofest ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.