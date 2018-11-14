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Gripten sonra aynı diş fırçasını mı kullanıyorsunuz?

Gripten sonra diş fırçanızı değiştirin veya iyice dezenfekte edin...

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:45
Gripten sonra aynı diş fırçasını mı kullanıyorsunuz?


Havalar iyice soğumaya, hastalıklar kapıyı çalmaya başladı. Grip görülme oranları da gün geçtikçe artıyor... Gripliyken ellerinizi sık sık sıvı sabun ile yıkamaya özen gösteriyorsunuz, peki ya diş fırçanızın hijyenine aynı önemi veriyor musunuz?

Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin..

Diş fırçalarının üzerindeki tehlike

Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar. Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:45
  1. diş fırçası
  2. grip
  3. grip neden geçmiyor

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