Gripten korunmak için...



Portakal, nar, domates, elma suyunu raflardan alarak değil, taze meyveyi sıkarak suyunu içmeli ve çocuklarınıza içirmelisiniz. Raflardan aldığınız adı meyve sularının o ufacık ufacık yazılarını okuduğunuzda, meyve suyu oranının %5-10 bile olmadığını, yapay içecekler olduğunu hemen anlarsınız.

Şu sıralarda bol miktarda nar var. İyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte sıkmalısınız. Nar suyu antioksidan etkisiyle, her hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor..

Yakında elma bollaşacak. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip olan elma, grip - soğuk algınlığını tetikleyen bedenî ve zihnî yorgunlukların giderilmesinde etkin rol oynuyor.

Domates ise meyveler arasında en yüksek melatonin seviyesine sahip meyve. Melatonin vücudun günlük ritmini ve uyku düzenini geliştiricidir..

Isı farklarının çok olduğu sonbahar ayları herkesten çok çocukları etkiliyor. Bir sıcak bir soğuk ve nezle derken, tam da okul günlerinde çocukların evde 2-3 hafta yatıp kalıvermesi var. Bu dönemde en sık rastlanan üst solunum yolu gribal enfeksiyondur. Mevsim geçişlerinde, kapalı ortamlarda hızla yayılırlar. Şu belirtilerle ortaya çıkıyor:



● Burun tıkanıklığı

● Kuruma

● Önce şeffaf sonra yeşilimsi hale gelen burun akıntısı

● Önceleri hafif ateş

● Halsizlik, kırgınlık

● İştahsızlık, yorgunluk

● Eklem, kas ağrıları

● Balgamlı öksürük

GRİP AŞISI YAPMANIN TAM ZAMANI

Gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmanın bir faydası yok. Asıl tedavi, vücut direncini yüksek tutmaktan geçen koruyucu tedavi.. Bunun adımı grip aşısı olmak. Bu ay tek doz olarak altı aylıktan büyük her çocuğa yapılabilir.



Hele eğer çocukta çok sık gribal enfeksiyon görülüyorsa, şikayetler uzun sürüyorsa, her seferinde antibiyotik kullanılması gerekiyorsa, farenjit, bronşit gibi komplikasyonlar gelişiyorsa veya anne babanın eve gribal enfeksiyon getirme ihtimali yüksekse, (anne baba hemşire, doktor, öğretmen gibi) grip aşısı mutlaka öneriliyor.

FARENJİT, YANMA VE AĞRIYLA BAŞLIYOR

Boğazın arka duvarında görülen mikrobik bir iltihapla oluşuyor. Belirtileri arasında şunlar var:

● Boğaz ağrısı

● Yanma hissi

● Yutkunmada zorluk

● Ateş

● Ses kısıklığı

Korunma, boğaz enfeksiyonu geçirdiğini bildiğiniz kişilerden çocukları uzak tutmakla mümkün.. Yakın teması engellemek, çocukları kapalı, havasız ortamlardan uzak tutmak da bir çözüm.