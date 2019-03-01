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Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler meyveler sebzeler

Havaların soğumasıyla birlikte burun akıntıları, boğaz ağrıları, öksürük gibi soğuk algınlığı belirtiyle karşı karşıya kalanlar grip ve soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler, meyveler ve sebzelerin neler olduğunu araştırıyor. Öksürük ve soğuk algınlığına ne iyi gelir? İşte grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu besinler…

01 Mart 2019 Cuma 17:52
Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler meyveler sebzeler

Havaların soğumasıyla birlikte burun akıntıları, boğaz ağrıları, öksürük gibi soğuk algınlığı belirtiyle karşı karşıya kalanlar grip ve soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler, meyveler ve sebzelerin neler olduğunu araştırıyor. Öksürük ve soğuk algınlığına ne iyi gelir? İşte grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu besinler…

Turunçgiller: Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.

Soğan-Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.

Balık: Özellikle soğuk su balıkları, sahip oldukları bol miktardaki Omega-3 yağ asitleri, protein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek gerekiyor. 

Nar: İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha faydalı oluyor.

Doğal yoğurt: Doğal yoğurt gibi probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Yağlı tohumlar: Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlarının E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

Zencefil: İçeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol” maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya yardımcı oluyor. Zencefil, toz şeklinde yemeklerde taze olarak ise kaynar suda demlenip çay şeklinde tüketilebiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:52
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