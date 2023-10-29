Grip salgınına karşı etkili çorba tarifi: bunlar tam yemelik bir şifa! Bunu yapan kazandı!
Kış aylarında en fazla yaşanan sorunlardan bir tanesi soğuk algınlığı ve grip salgınlarıdır. Kış sebezeleri, vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirir ve sizi hastalıklardan korur. İşte Her derde deva kış çorbası
Özellikle de bir aydır ülkemizde baş gösteren domuz gribinden dolayı kişiler salgından korunmak için fazlaca özen göstermektedir. Kullanılan antibiyotikler vb ilaçlardan sonra grip için etkili olan tarifleri de araştırmaya koyulmaktadırlar. Grip veya soğuk algınlığına yakalandıktan sonra ilaç takibi elbette önemli fakat yakalanmamak veya bu salgını daha hızlı bir şekilde atlatmak için yiyecek içeceklere oldukça özen gösterilmesi gerekmektedir.
Bunların başında sık sık tüketilen çorbalar geliyor. Kış çorbalarında özellikle de kış hastalıklarına karşı korumak için birçok ürün eklenmekte. Bizlerde sizler için, soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtacak aynı zamanda da sizlerin bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklara karşı koruyup, direnç artıracak bir çorba tarifi veriyoruz.
Mevsim geçişlerinin yaşandığı günlerde sizin de başınız griple dertte mi? Öyleyse sıcacık, lezzetli ve şifa dolu bir kase çorbayla şifa kapın!
Bağışıklık Güçlendirici Çorba
1 adet kuru soğan
5 – 6 diş sarımsak
3 adet pırasa
1 adet kırmızı pancar
1 çorba kaşığı tarhana
2 adet orta boy havuç
Tuz ve baharatlar
Tüm bu malzemeleri iki yemek kaşığı zeytin yağı ile birlikte ve 1,5 litre su ile düdüklü tencerenizde karıştırın. Yaklaşık olarak 20 dakika pişirin. Çorbanız içerisinde ki kırmızı pancar sayesinde kırmızı mor karışımı bir renk alacak buda iştahınızı daha da açacaktır. Çorba piştikten sonra blenderdan geçirmek hem kıvam almasını sağlayacak hem de içerisindeki katı maddelerin ezilmesini sağlayacaktır.
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