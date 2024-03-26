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Sağlık Grip olduğunuzda bu hatayı kesinlikle yapmayın
Sağlık

Grip olduğunuzda bu hatayı kesinlikle yapmayın

Yeniakit Publisher
2024-03-26 17:48:00 -
Grip olduğunuzda bu hatayı kesinlikle yapmayın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, on günlerde ani değişen hava sıcaklıklarının nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getirdiğini belirti ve ilaç kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

Son günlerde mevsim şartlarından kaynaklı olarak değişen hava şartları ve ani ısı yükselmeleri nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin mevsimsel hastalıklara karşı vatandaşları uyararak her hastalığa uygulanacak tedavinin farklı olduğunu ve vatandaşların kendi kendilerine tedavi uygulamamalarını, bilinçsiz antibiyotik kullanmamalarını söyledi. Uzm. Dr. Şahin, “Hava şartlarından kaynaklanan mevsim hastalıkları diyebileceğimiz nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar ciddi ve önemsenmesi gereken hastalıklardır. Kişi kendi kendine hastalığın cinsine ve tedavisine karar vermemeli, hele de doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka doktorunuzun verdiği tedaviyi uygulayın”

Herhangi bir doktora başvurmadan kendiliğinden kullanılan antibiyotiğin, vücut sağlığına çok daha fazla zararlı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Şahin, “Toplumumuzda antibiyotiklerin kullanımında ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. Hastalar bize çoğu kez kendilerince bir tedavi uygulamış olarak başvuruyor. Bunların büyük kısmında da bir doktora danışılmadan bilinçsizce antibiyotik kullanıldığına şahit oluyoruz. Antibiyotik doğru kullanıldığında kişiyi iyileştirebileceği ve sağlığına kavuşturabileceği gibi yanlış kullanımında da insan vücudunda bazı zararlara sebep olabilir” diye konuştu.

“Yanlış antibiyotik kullanımı süper enfeksiyona yol açabilir”

Yanlış antibiyotik kullanımının zararlarından bahseden Şahin, “Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucunda antibiyotiklere karşı vücutta direnç oluşabilir ve ilacın etkinliği azalabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir, kemik iliği ve bağışıklık sistemini baskılayabilir, mantar ve parazit enfeksiyonlarını artırabilir, hastalarda kanlı ishal meydana gelebilir, çocuklarda diş sararması görülebilir, çocukların büyüme sürecini engelleyebilir, anemi ve astım hastalığını tetikleyebilir. Süper enfeksiyon oluşabilir ve hastalık daha da derinleşebilir. Örneğin, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra zatürre, sinüzit veya orta kulak iltihabı gibi hastalıklar gelişebilir. Bu gibi olumsuzluklar ile karşılaşmamak için vatandaşlarımız hastalıkların tedavisinde kendi kendilerine antibiyotik kullanmamalı ve mutlaka konusunda uzman bir doktora başvurmayı ihmal etmemelidir” şeklinde konuştu.

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