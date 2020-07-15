Grip mi oldum koronavirüs mü? | Koronavirüs ile gribin farkı nedir?
Koronavirüs olduğumu nasıl anlarım? Mart ayından bu yana ülkemizde koronavirüs vakaları görülüyor. Dünyanın dört bir yanında bilim insanları koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu konuda çalışmaların virüsün yapısı sebebiyle uzun süreceği belirtiliyor. Halen bir ilacı olmayan virüse karşı en önemli silahımız ise maske ve sosyal mesafe. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı ciddi anlamda düştü. Ani ısı değişiklikleri ise soğuk algınlığına yol açabiliyor. Hal böyle olunca pek çok vatandaş “Koronavirüs olduğumu nasıl anlarım?” , “Koronavirüs girip arasında nasıl fark var?” , “Koronavirüse yakalandığımı anlayabilir miyim?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün milyonlarca ölüm haberi geliyor. Ülkemizde ise günlük vaka sayıları binli rakamlarda seyrediyor. Nisan ve mayıs aylarında vatandaşların hassasiyet göstermesiyle rakamlar bir hayli azalmış, vatandaşların aynı şekilde davranmaları halinde temmuz ayında 100’lü rakamları görebileceğimiz ifade ediliyordu. Ancak maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanlar vakaların devam etmesini neden oluyor.
Marmara ve Karadeniz bölgesinde sıcaklık birkaç derece düştü. Yağmur ve rüzgar sebebiyle soğuk algınlığı şikayetleri de arttı. Hal böyle olunca pek çok vatandaş koronavirüs ile girip-soğuk algınlığı gibi şikayetlerin nasıl ayırt edilebileceğini merak ediyor.
Grip mi oldum koronavirüs mü? | Koronavirüs ile gribin farkı nedir?
Korona virüsün en net belirtisinin solunum güçlüğü olduğu belirtiliyor. Yaşanılan bu güçlük hastanın mutlaka hastaneye başvurmasına yol açıyor. Normal seyreden gripte bu düzeyde bir solunum güçlüğünün beklenmediği ifade ediliyor. Ayrıca koronavirüste yüksek ateş halen en yaygın belirtilerin başında geliyor. Yaz aylarında ise uzmanlar şikayetler arasında ishal, kusma ve şiddetli mide bulantılarının da eklendiğini ifade ediyor.
Koronavirüs belirtileri nelerdir?
En yaygın semptomlar:
Ateş
Kuru öksürük
Yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
- Ağrı ve sızı
Boğaz ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş ağrısı
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı