Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün milyonlarca ölüm haberi geliyor. Ülkemizde ise günlük vaka sayıları binli rakamlarda seyrediyor. Nisan ve mayıs aylarında vatandaşların hassasiyet göstermesiyle rakamlar bir hayli azalmış, vatandaşların aynı şekilde davranmaları halinde temmuz ayında 100’lü rakamları görebileceğimiz ifade ediliyordu. Ancak maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanlar vakaların devam etmesini neden oluyor.

Marmara ve Karadeniz bölgesinde sıcaklık birkaç derece düştü. Yağmur ve rüzgar sebebiyle soğuk algınlığı şikayetleri de arttı. Hal böyle olunca pek çok vatandaş koronavirüs ile girip-soğuk algınlığı gibi şikayetlerin nasıl ayırt edilebileceğini merak ediyor.

Grip mi oldum koronavirüs mü? | Koronavirüs ile gribin farkı nedir?

Korona virüsün en net belirtisinin solunum güçlüğü olduğu belirtiliyor. Yaşanılan bu güçlük hastanın mutlaka hastaneye başvurmasına yol açıyor. Normal seyreden gripte bu düzeyde bir solunum güçlüğünün beklenmediği ifade ediliyor. Ayrıca koronavirüste yüksek ateş halen en yaygın belirtilerin başında geliyor. Yaz aylarında ise uzmanlar şikayetler arasında ishal, kusma ve şiddetli mide bulantılarının da eklendiğini ifade ediyor.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

En yaygın semptomlar:



Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk



Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi



Ciddi semptomlar: