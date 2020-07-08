Grip mi oldum, korona mı oldum nasıl anlarım?

Kovid-19'u hafif geçirip geçirmediğimizi nasıl anlarız? Böyle bir test yapılabiliyor mu?

Koronavirüsü toplumda en yoğun 20-49 yaş grubu geçiriyor. Ancak bu grubun sadece yüzde 15-20'sinde hastaneye başvuracak şiddette belirtiler oluyor.

Hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerde bir hafta sonra antikor çıkmaya başlıyor ve 2 hafta sonra tespit edilebiliyor. Belirtisiz geçirenler, evinde pozitif çıkan bir hasta olduğu zaman yapılan taramalarda tespit ediliyor. Bu hastalarda antikor gelişip bağışıklık oluyor.

Grip ile koronavirüs arasındaki farklar nasıl anlaşılır?

İnfluenza virüslerinin sebep olduğu grip, üst solunum yollarını etkileyen viral bir hastalıktır. Çoğu zaman soğuk algınlığı(nezle) ile karıştırılan grip, soğuk algınlığına göre daha ağır bir sağlık problemidir. Aşırı yorgunluk, kuru öksürük, boğaz ağrısı, ishal, mide bulantısı, yüksek ateş (38 derece ve üstü), kas ağrıları gibi şikayetlerle kendini belli eder.

Grip tıp bilimi tarafından tanınan ve bilinen bir hastalıktır. Tedavisi için kullanılabilecek ilaçlar vardır. Gripte kırgınlık, burun akıntısı gibi bulgular erken başlar ve doktorlar hastalığı erken dönemde kolaylıkla ayırt edebilir. Akciğer akut hastalığıyla insanın bütün ciğerlerini harap edecek bir duruma daha az oranda gelindiği bilinmektedir. En önemlisi de korunmak için bir aşısı vardır.

Söz konusu koronavirüs olduğunda ise belirtiler ani başlar. Ateş ve kuru öksürük şeklinde kendini belli eder. Hastalar genellikle aniden ağırlaşır. En büyük özelliği Covid-19’un diğerlerinden farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olmasıdır. Akciğere indiği için de balgam yapması bazı hastalarda da en önemlisi zatürreye neden olmasıdır.

Hafif geçirenlerde ne gibi belirtiler olur?

Bu kişilerdeki en önemli belirti halsizlik ve sırt ağrısı oluyor. Bununla birlikte daha az olmakla birlikte, öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler yaşanabiliyor.

Kovid-19'u bir kez atlatan tekrar geçirebilir mi?

Bu soruya yanıt olarak teorik bilgilerimize dayanarak, “evet geçirebilir” diyoruz. 31 Aralık 2019'dan 15 Nisan 2020 tarihine kadar dünyada görülen 2 milyona yakın vakayla ilgili bilgilere baktığımızda; hastaların iyileştikten sonra yüzde 30 kadarında antikor tespit edilmiş.

Ancak bu antikorların düşük düzeyde olduğu görülüyor. Düşük düzey antikorun ne kadar virüsü yok edebilecek güce sahip olduğunu açıkçası bilmiyoruz.

Dolayısıyla bir kez geçirebilen tekrar geçirebilir düşüncesiyle hareket edilmeli ve salgın pandemi sınırında devam ettiği sürece sosyal mesafeye çok dikkat edilerek, diğer korunma önlemlerine de sıkı sıkıya uyulmalı. Şu anki bilgilerimiz teorik ve bir 6 ay daha hastalığın izlenmesi gerekiyor.