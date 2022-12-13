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Sağlık Grip, kâbusa mı dönüşüyor: Bakan Koca uyardı!
Sağlık

Grip, kâbusa mı dönüşüyor: Bakan Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 12:31:00 -
Grip, kâbusa mı dönüşüyor: Bakan Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Covid-19 ve diğer salgınlarla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli." ifadesini kullandı.

Aşılama konusunda bir yavaşlamanın olduğuna dikkati çeken Koca, "Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler." diye konuştu.

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