  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir?
Sağlık

Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Ekim ayının ortasına gelince kış belirtileri ile beraber kış hastalıkları da ortaya çıkar. Özellikle bu aylarda yaygın olan grip hastalığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığından sonra endişeye yol açıyor. Peki, kişiler grip veya koronavirüs olup olmadığını nasıl anlar?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:01:00 - 2020-10-14 21:02:19
Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Grip ille koronavirüs belirtileri arasındaki farklar merak ediliyor. Kış hastalıkları kapıya dayandı. Koronavşrğsle mücadele ederken kış hastalıkları endişeye yol açıyor. Peki, grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar neler?

Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle ile grip belirtilerini sıraladı:

Grip, nezle ve covid-19 birbirine karıştırılan ve aslında belirtileri birbirine çok benzeyen 3 farklı hastalık. Nezle hepimizin çok sık geçirdiği viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar. Yüksek ateş yapmaz. Genellikle biraz yorgunluk halsizlik olur ve birkaç günde en fazla bir haftada iyileşirsiniz.

Bir ilaç almanıza bile genellikle gerek olmaz. Grip, bilinen enflüanza virüslerinin oluşturduğu mevsimsel gripten söz ediyorum. Bu biraz daha ağır seyreder. Yine yüksek ateş olur, solunum sıkıntısı olabilir. Belirgin olan eklem ağrılarıdır, kas ağrılarıdır. Bir diğer adı da ‘paçavra hastalığıdır’. Genellikle akciğere kadar inmediği, üst solunum yolunda kaldığı bilinir. Akciğerde olmadığı için de zatürreye neden olmaz. Kuru öksürük olabilir ama en önemli şey gerçekten yüksek ateş olması ve hastayı yatağa düşürmesidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi
Dünya

Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi

Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan Ermenistan ağır kayıplar veriyor. Son olarak Rus muhabir Alexander Kots'un paylaştığı gör..
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Oruç Reis'ten haber var: Sismik okumalar almaya başladık
Gündem

Oruç Reis'ten haber var: Sismik okumalar almaya başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de yeniden faaliyete başlayan Oruç Reis ile ilgili bir açıklama yaptı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay