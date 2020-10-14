Grip ille koronavirüs belirtileri arasındaki farklar merak ediliyor. Kış hastalıkları kapıya dayandı. Koronavşrğsle mücadele ederken kış hastalıkları endişeye yol açıyor. Peki, grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar neler?

Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle ile grip belirtilerini sıraladı:

Grip, nezle ve covid-19 birbirine karıştırılan ve aslında belirtileri birbirine çok benzeyen 3 farklı hastalık. Nezle hepimizin çok sık geçirdiği viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar. Yüksek ateş yapmaz. Genellikle biraz yorgunluk halsizlik olur ve birkaç günde en fazla bir haftada iyileşirsiniz.

Bir ilaç almanıza bile genellikle gerek olmaz. Grip, bilinen enflüanza virüslerinin oluşturduğu mevsimsel gripten söz ediyorum. Bu biraz daha ağır seyreder. Yine yüksek ateş olur, solunum sıkıntısı olabilir. Belirgin olan eklem ağrılarıdır, kas ağrılarıdır. Bir diğer adı da ‘paçavra hastalığıdır’. Genellikle akciğere kadar inmediği, üst solunum yolunda kaldığı bilinir. Akciğerde olmadığı için de zatürreye neden olmaz. Kuru öksürük olabilir ama en önemli şey gerçekten yüksek ateş olması ve hastayı yatağa düşürmesidir.