Uzmanlar geçtiğimiz yıl kısıtlamalar ve maske kullanımı sebebiyle neredeyse hiç grip vakası görülmediğini belirtiyor. Bu yıl ise grip vakalarında da ciddi bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Pek çok kişi PCR testi vermeden önce korona mı grip mi olduğunu nasıl anlayabileceğini araştırıyor. Peki, grip mi korona mı oldum nasıl anlarım?

Grip ile korona nasıl ayırt edilir? Grip mi oldum korona mı?

Doç. Dr. Nevin İnce son dönemde grip vakalarında artış olduğunun altını çizdi. İnce, "Grip çoğunlukla sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen solunum yolu sekresyonları ile bulaşan viral bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığının belirtileri, virüs vücuda girdikten sonra yaklaşık iki-üç gün içinde aniden ortaya çıkar. Grip olan kişide ateş, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülebilir. Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, nefes darlığı ile birlikte tat ve koku kaybı varsa COVID olabilir. Bu durumda PCR testi önerilir. COVID-19 aşısı grip hastalığına karşı koruyuculuk sağlamadığı için, riskli grupta bulunan hastaların grip aşısını da yaptırmaları önerimiz” dedi.