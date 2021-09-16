Grip de döndü! Bu kış daha çetin geçecek

Koronavirüs vaka ve ölümlerin artarak devam ettiği sonbaharın ilk günlerinde, grip vakalarının da görülmeye başlamasıyla uzmanlar, grip için de aşı çağrısı yapıyor. Kış aylarıyla birlikte hastane yükünün artacağına ve grip ile kovidin aynı bünyede daha ağır sonuçları olacağına dikkati çeken uzmanlar iki aşının da ihmal edilmemesi uyarısında bulunuyor.

Grip aşısı ekstra önemli

Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener de Akit’e yaptığı açıklamada grip vakalarının da yeniden ortaya çıkması ve kovid vakalarının her geçen gün artması nedeniyle bu kış mevsiminin her açıdan çetin geçecek geçeceğini söyledi. İki yıldır ortalarda görünmeyen gribin (infuenza) yeniden hayatamıza girdiğini aktaran Prof. Çetin, “Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarım kürede en erken ısı değişimi olan bölgelerde influenzanın yeniden arttığını duyurdu. Bir taraftan da korona vakaları durmadan yükseliyor. Bu sene özellikle grip aşılanması ekstra önemli, çünkü iki yıldır ortalıkta olmayan bir virüs yeniden gündemde ve aşısı var. Aşılanma tek doz oluyor, dört influenza tipi grip aşısını öneriyoruz. Korona aşıları ile aynı anda da olabilir. Ama ayrı kollardan yapılmalı. Grip, koronaya göre daha hafif bir tablo gibi algılanmasın, özellikle 65 yaş üstü ve özellikle akciğer hastalığı, kalp yetmezliği, siroz, kronik böbrek yetmezliği, kanser hastaları, organ nakli, romatizma hastalığı olanlar ve şeker hastalarında ağır seyrediyor. Aynı anda hem korona, hem de grip olmak da mümkün. Bu da daha ağır sonuçlar demek” dedi.

Bunun vebalini kim verebilir

Grip ile kovidden korunma yöntemlerinin aynı olduğuna da dikkati çeken Prof. Şener, şöyle devam etti: “Maske, mesafe ve hijyen ile birlikte bol sıvı tüketimi ve C vitamini, çinko takviyesi bir süre için artırılabilir. Bu kış, salgın için tahminimizden kritik olabilir, çünkü okullar açık olacak ve solunum yolu virüslerinin hepsi çocukları çok sever. Kovid için aşılanma da henüz istenilen düzeyde değil. Kovid 19 aşısı olmak istemeyen bir grubu ikna etme çabaları devam ediyor. Özellikle eğitimcilerde aşı olmak istemeyen grubu anlamak mümkün değil. Çünkü çocuklarda aşı olamayacak bir grup var ki bunlar 12 yaş altı, bu grup aynı zamanda maske, mesafe gibi önlemlere tam uyum sağlayamayan grup. Bu çocuklara eğitmenlik yapan kimsenin aşısız çalışmasına izin verilmemeli. Bu hastalık çocuklarda ölüm riski içeriyor. Böyle bir durumda bunun vebalini kim verebilir?”