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Sağlık Grip aşısının yan etkisi var mıdır?
Sağlık

Grip aşısının yan etkisi var mıdır?

Grip aşısının yan etkisi var mı? Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakalarında bir artış gözlendi. Uzmanlar vatandaşları özellikle risk grubundaysalar aşı olmaya davet ediyor. Peki, grip aşısının yan etkisi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 12:12:00 -
Grip aşısının yan etkisi var mıdır?

Okulların açılması, havaların soğuması ve geçen yıla göre bu sene maske kuralına dikkat edilmemesi sebebiyle grip vakaları bir hayli arttı. Peki, grip aşısının yan etkisi oluyor mu?

Grip aşısının yan etkisi var mıdır?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

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