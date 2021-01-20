Ülkemizde 14 Ocak 2021’den itibaren koronavirüs aşısı yapılıyor. Öncelikle sağlık çalışanları aşılandı. Ardından da engelli ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar ile 90 yaş üstü aşılanmaya başladı. Bu yıl salgın sebebiyle vatandaşların pek çoğu zatürre ve grip aşısı yaptırdı. Korona aşısı olacaklar ise grip ve zatürre aşısı olanlara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Grip aşısı yaptıran korona aşısı olur mu? Zatürre aşısı yaptırana korona aşısı ne zaman yapılır?

Sağlık Bakanlığı vatandaşların koronavirüs hakkında merak ettiği pek çok konuya açıklık getirdi. Vatandaşların, ‘Zatürre ve grup aşısından sonra korona aşısı olunur mu?’ sorusuna cevap olarak yapılan açıklamada “Grip veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif Kovid-19 aşısı olabilirsiniz” ifadeleri kullandı.