  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?
Sağlık

Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?

Grip aşısı ile zatürre aşısı aynı gün yapılır mı? Sonbaharla birlikte grip vakaları arttı. Pek çok kişi grip aşısı olurken zatürre aşısı da olup olmamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, grip aşısı olana zatürre aşısı yapılıyor mu? Aynı gün grip aşısı olup zatürre aşısı da yaptırılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-23 10:52:00 -
Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?

Sonbaharla birlikte grip vakalarında bir artış yaşandı. Özellikle riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunanlar zatürre ve grip aşısını aynı zamanda yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırıyor.

Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?

Grip aşıları risk grubunda bulunan kişiler için ücretsizdir. İşte, grip aşının ücretsiz yapıldığı gruplar:

65 yaş üstü vatandaşlar,

Hamileler,

Kronik hastalıkları bulunanlar,

Bütün risk grupları için ücretsizdir.

Kimler zatürre aşısı yaptırabilir?

Kronik akciğer hastalığı (Astım, KOAH)

Kronik kalp hastalığı (Hipertansiyon hariç)

Diabetes mellitus

Kronik karaciğer hastalığı veya nefrotik sendrom

Fonksiyonel veya anatomik aspleni (Ameliyatla Dalağı alınmış olmak)

Bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olmak ya da ilaç kullanmak

Koklear implantlar

Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçakları

HIV tanısı alan hasta

Bakım evinde kalan kişiler

Lösemi, Hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi hematolojik hastalıklar

Yaygın malignite

Solid organ nakli

Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?

Her iki aşı da, erişkinlerde aynı gün ve aynı seansta iki farklı anatomik bölgeye (sağ ve sol kol) uygulanması koşulu ile yapılabilir.

Grip aşısı fiyatı 2021 | Grip aşısı geldi mi fiyatı ne kadar?
Grip aşısı fiyatı 2021 | Grip aşısı geldi mi fiyatı ne kadar?

Sağlık

Grip aşısı fiyatı 2021 | Grip aşısı geldi mi fiyatı ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay