Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?
Grip aşısı ile zatürre aşısı aynı gün yapılır mı? Sonbaharla birlikte grip vakaları arttı. Pek çok kişi grip aşısı olurken zatürre aşısı da olup olmamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, grip aşısı olana zatürre aşısı yapılıyor mu? Aynı gün grip aşısı olup zatürre aşısı da yaptırılır mı?
Sonbaharla birlikte grip vakalarında bir artış yaşandı. Özellikle riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunanlar zatürre ve grip aşısını aynı zamanda yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırıyor.
Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?
Grip aşıları risk grubunda bulunan kişiler için ücretsizdir. İşte, grip aşının ücretsiz yapıldığı gruplar:
65 yaş üstü vatandaşlar,
Hamileler,
Kronik hastalıkları bulunanlar,
Bütün risk grupları için ücretsizdir.
Kimler zatürre aşısı yaptırabilir?
Kronik akciğer hastalığı (Astım, KOAH)
Kronik kalp hastalığı (Hipertansiyon hariç)
Diabetes mellitus
Kronik karaciğer hastalığı veya nefrotik sendrom
Fonksiyonel veya anatomik aspleni (Ameliyatla Dalağı alınmış olmak)
Bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olmak ya da ilaç kullanmak
Koklear implantlar
Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçakları
HIV tanısı alan hasta
Bakım evinde kalan kişiler
Lösemi, Hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi hematolojik hastalıklar
Yaygın malignite
Solid organ nakli
Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?
Her iki aşı da, erişkinlerde aynı gün ve aynı seansta iki farklı anatomik bölgeye (sağ ve sol kol) uygulanması koşulu ile yapılabilir.