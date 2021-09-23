Sonbaharla birlikte grip vakalarında bir artış yaşandı. Özellikle riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunanlar zatürre ve grip aşısını aynı zamanda yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırıyor.

Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?

Grip aşıları risk grubunda bulunan kişiler için ücretsizdir. İşte, grip aşının ücretsiz yapıldığı gruplar:

65 yaş üstü vatandaşlar,

Hamileler,

Kronik hastalıkları bulunanlar,

Bütün risk grupları için ücretsizdir.

Kimler zatürre aşısı yaptırabilir?

Kronik akciğer hastalığı (Astım, KOAH)

Kronik kalp hastalığı (Hipertansiyon hariç)

Diabetes mellitus

Kronik karaciğer hastalığı veya nefrotik sendrom

Fonksiyonel veya anatomik aspleni (Ameliyatla Dalağı alınmış olmak)

Bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olmak ya da ilaç kullanmak

Koklear implantlar

Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçakları

HIV tanısı alan hasta

Bakım evinde kalan kişiler

Lösemi, Hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi hematolojik hastalıklar

Yaygın malignite

Solid organ nakli

Grip aşısı olan zatürre aşısı yaptırabilir mi?

Her iki aşı da, erişkinlerde aynı gün ve aynı seansta iki farklı anatomik bölgeye (sağ ve sol kol) uygulanması koşulu ile yapılabilir.