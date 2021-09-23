Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. 14 Ocak 2021 itibariyle ülkemizde korona aşısı uygulanmaya başladı. Geride kalan 9 ayda yaklaşık 107 milyon doz aşı yapıldı. Korona aşılarına olan ilgiyle birlikte pek çok kişi grip aşısı ve zatürre aşısı hakkında araştırmaya başladı. Peki, korona aşısı olan zatürre aşısı da yaptırmalı mı?

Grip aşısı olan korona aşısı olur mu? Korona aşısı yaptıran zatürre aşısı da yaptırabilir mi?

Doç. Dr. Avşin Emre Kayıpmaz geçtiğimiz yıl benzer sorulara şu cevabı vermişti: Grip aşısı ve diğer pnömomok aşıları sizi başka mikroorganizmaların sebep olduğu zatürreden ve solunum yolu enfeksiyonlarından koruyor. Bu COVID-19 aşısı, SARS COV2’nin sebep olduğu zatürreden bizi koruyacak bir aşı. 2 aşıyı vurulan kişilerin de COVID-19 aşısı vurulmalarında bir mahsuru yok. Ama aşı sonrası istenmeyen etkilerin gözlenmesi açısından birkaç hafta süre vermekte fayda var. Zatürre aşıları için bu sürenin yaklaşık bir ay kadar olması gerekiyor.