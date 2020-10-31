Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde? "10 milyon aşı alın" dayatması!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsimsel grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ölümler ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açarken, KCDC yetkilileri ölümlerin 72'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 11 vakanın ise halen soruşturulduğu belirtti.

Ölen kişilerin 34'ünün 80, 37'sinin 70 yaş üstünde, 4'ünün 60'larında, 8'inin ise daha genç olduğu kaydedildi.

"Program askıya alınsın çağrısı"

Ancak sağlık çalışanları sendikası Kore Tıp Birliği (KMA) hükümetin programı askıya almayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap haber ajansına göre KMA yetkilisi Min Yang-ki, "Aşı programının devam etmesi konusunda hemfikiriz. Hükümetten programı temelli durdurmasını istemiyoruz. Ama ölümlerin nedeni belirleninceye kadar programın bir hafta kadar askıya alınmasını istiyoruz" dedi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet aşı kampanyasını geçen ay başlatmıştı.

Türk Eczacılar Birliği'nden dikkat çeken grip aşısı baskısı

Öte yandan Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, grip aşısına talebin Kovid-19 pandemisi sebebiyle geçen yıllara oranla bir hayli yüksek seviyede olduğu iddia etti.

"10 milyon aşıya ihtiyaç var" iddiası

"Tüm bu parametreler göz önüne alındığında Türkiye'nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyacı olduğu söylenebilir" değerlendirmesi yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aşı henüz ülkemize gelmemesine rağmen aşıya olan talebin fazlalığı ve buna karşılık yeterli dozda aşının gelmeyecek olması, bir sağlık meslek örgütü olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Aşı sayısının yeterli olmaması durumunda eczanelerimizde kaosun yaşanacağı, eczacılarımız ile hastalarımızın karşı karşıya geleceği ve en önemlisi de halk sağlığının zarar göreceği ortadadır. Grip aşısı sayısının yetersizliğinin yanı sıra aşıların dağılımı konusundaki yöntemin belirsizliği de bizleri kaygılandırmaktadır.

"Aşıları biz satalım" talebi

Ayrıca açıklamada aşıların eczaneden çıkarılmaması istendi. Aşıları eczacıların yapabileceğini söyleyen Eczacılar Birliği, şu ifadelerde bulundu:

"Bu noktada eczacılarımızın birinci basamak sağlık hizmetinin önemli birer parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Grip aşıları, her zaman olduğu gibi eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmalı, aşıların eczanelerimizden çıkarılmaması gerekmektedir. Kaos yaşanmaması adına, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için aile sağlık merkezlerinde aşıların reçetelendirilmesinin ardından aşı eğitimi almış eczacılarımız tarafından hastalarımıza aşı uygulamasının yapılması ve akabinde İlaç Takip Sistemi'ne kaydedilmesi önerimizi ilgili mercilere ilettik. Vaktin daraldığının altını çiziyor ve acilen yanıt almak istediğimizi belirtiyoruz."

Merak edilen soru

Aşıların Türkiye'ye gelmesi durumunda herhangi bir ölüm yaşanıp yaşanmaması hakkındaki konu merak edilirken Türk Eczacılar Birliği'nden bu yönde açıklama bekleniyor.

Aşıları kimler üretiyor?

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre ülkede yapılan aşıları GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine, Boryung Biopharma adlı yerel üreticilerle Fransız Sanofi firması tedarik ediyor. Güney Kore'de ölen 25 kişiden dördüne SK Bioscience, beşine Boryung, beşine GC Pharma, birine Korea Vaccine ve dördüne de Sanofi'nin aşısı yapıldı. Güney Kore'de üretilen aşıların başka ülkelere ihraç edilip edilmediği bilinmiyor.

Guardian, Fransız firması Sanofi'nin bu programdaki aşılarının başka ülkelerde kullanılıp kullanılmadığının da bilinmediğini yazdı.