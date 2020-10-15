Grip aşısı kış ayları yaklaşırken ve koronavirüsün etkileri sürerken önem kazandı. Her yıl belli dönemlerde yapılan grip aşılarının bu yıl hangi tarihte yaptırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Grip aşısı ne zaman yapılacak?

Dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs salgını devam ederken uzmanlardan grip aşısı yapılması konusunda öneriler geliyor. Son olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Grip aşısıyla ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor. Bu dönemde herkesin aşı yaptırması gerekiyor tarzında bir yaklaşım var. Dünyada aşı gribi %20 oranında artış söz konusu" dedi. Gribe karşı korumada en etkili yol olan grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılması öneriliyor.

Grip aşısı 2020 fiyatı ne kadar?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.