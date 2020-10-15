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Sağlık Grip aşısı ne zaman yapılacak?
Sağlık

Grip aşısı ne zaman yapılacak?

Grip aşısı ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte koronavirüs salgını tedbirlerinin yanı sıra gripten korunma yolları da gündeme alındı. Dünyanın koronavirüsten yaşadıkları zorlukların ardından grip aşısı belki de en çok bu yıl revaçta olacak. Peki, bu yıl grip aşısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:45:00 -
Grip aşısı ne zaman yapılacak?

Grip aşısı kış ayları yaklaşırken ve koronavirüsün etkileri sürerken önem kazandı. Her yıl belli dönemlerde yapılan grip aşılarının bu yıl hangi tarihte yaptırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Grip aşısı ne zaman yapılacak?

Dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs salgını devam ederken uzmanlardan grip aşısı yapılması konusunda öneriler geliyor. Son olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Grip aşısıyla ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor. Bu dönemde herkesin aşı yaptırması gerekiyor tarzında bir yaklaşım var. Dünyada aşı gribi %20 oranında artış söz konusu" dedi. Gribe karşı korumada en etkili yol olan grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılması öneriliyor.

Grip aşısı 2020 fiyatı ne kadar?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.

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