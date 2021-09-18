Uzmanlar risk grubunda yer alan herkesin bütün bir yılı rahat geçirmeleri adına grip aşısı olmaya davet ediyor. Peki, grip aşıları geldi mi?

Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı nerede yaptırılır?

Grip aşıları eylül ayı itibariyle eczanelere ve sağlık kuruluşlarına gönderiliyor. Risk grubundaki vatandaşların eylül-aralık ayları arasında grip aşısı olması gerektiği belirtiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ve hekimler grip aşılarının mart ayı sonuna kadar yaptırılabileceğini ifade ediyor. Grip aşıları eczanelerin yanı sıra tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Ancak uzmanlar grip aşılarının eczaneler yerine sağlık kuruluşlarında uygulanmasını öneriyor.

Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?

Grip aşıları risk grubunda bulunan kişiler için ücretsizdir. İşte, grip aşının ücretsiz yapıldığı gruplar:

65 yaş üstü vatandaşlar,

Hamileler,

Kronik hastalıkları bulunanlar,

Bütün risk grupları için ücretsizdir.