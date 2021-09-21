Grip bulaşıcı bir hastalıktır ve hastalığın semptomları sizde gözükmeye başlamadan önceki gün hastalığı başka kişilere bulaştırmış olabilirsiniz. Grip aşısının koruyucu etkisi 6 ila 8 aydır. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan grip aşısının eczanelere geldiğini söyledi. Eczanelerde satılan grip aşısı fiyatının 85,12 TL olduğu öğrenilirken grip aşısını sigorta karşılayıp karşılamağı da merak ediliyor.

Grip aşılarını SGK karşılıyor mu?

Şu an 65 yaş ve üzeri huzur evlerinde kalanlar, belirli kronik rahatsızlığı olan ve immunsüpresif tedavi gören vatandaşlarımız doktoruna reçetesini yazdırıp, eczaneden aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler. Belirttiğimiz gruptaki kişilerin aşı ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Geçtiğimiz yıl bir kesim grubuna grip aşısı hiç verilmemişti. Bu yıl ise ücret karşılığında aşılarını almaları mümkün.

Grip aşı yan etkileri neler?

Grip aşısı yaptıran bireylerde, aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik çok yaygın olmasa da görülebilir. Çok nadir olarak, aşıdan yaklaşık 6 saat sonra vücutta ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler gösterebilmektedir ve 1-2 gün içerisinde ortadan kaybolmaktadır.

Grip aşısı kimlere yapılır?

Kimler grip aşısını yatırmalı? Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklar, hamileliğin ilk 3 ayı içerisindeki kadınlar, yumurta veya aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjisi olanlar ve daha önceden yapılan grip aşısına alerjik reaksiyon gösterenler dışındaki herkese hekim önerisi alınarak yapılmalıdır. Özellikle astım, bronşit, kalp yetmezliği, kansızlık, kronik böbrek yetmezliği, diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan çocukların grip aşısı yaptırmaları önerilmekte.

Grip aşısı koronaya karşı korur mu?

Grip aşısı sizi koronavirüse karşı değil influenza virüslerine karşı korur.