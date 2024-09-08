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Sağlık Grip aşıları geldi mi?
Sağlık

Grip aşıları geldi mi?

Yeniakit Publisher
2024-09-08 18:56:00 -
Grip aşıları geldi mi?

Sonbaharla birlikte eczanelere grip aşılarının gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, kimler ücretsiz grip aşısı olabilir?

Uzmanlar; kronik hastalıkları olanlar ile yaşlılar ve çocuklara grip aşısı yapılması gerektiğini sık sık ifade ediyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılıyor? İşte, grip aşısıyla ilgili merak ettikleriniz?

"Grip aşısı geldi mi?" sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başladı. Peki, grip aşısı ne zaman yaptırılır? Grip aşısı eylül ile kasım ayları arasında yaptırılır.

Her yıl yeni grip aşısı yaptırılmalı mı?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Grip aşısı kimlere yapılmaz?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

Grip aşısı yan etkisi var mı?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Grip aşısını eczanelere ilettik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, grip aşısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, grip aşısı zamanının geldiğinin hatırlatılması üzerine, eczanelerden grip aşısı alınabildiğini dile getirerek, "Eczanelere ilettik, rahatlıkla oradan temin edebilecekler. Özellikle belli risk gruplarına aşı olmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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